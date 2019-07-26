На Алтай-Коксе прошел туристический слет

Мероприятие прошло на базе отдыха в районе озера Увальное. Семь команд преодолевали туристическую полосу препятствий, показывали навыки спортивного ориентирования, готовили обед в походных условиях, соревновались в ловле рыбы. Вечером для молодежи устроили «пенное шоу» и танцы под живую музыку.
В туристическом слете победила сборная команда углеподготовительного цеха и заводоуправления.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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