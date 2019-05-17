Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 мая 11°C
23

На Алтай-Коксе прошел турнир по пейнтболу

Союз молодежи и профком Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провели для заводчан турнир по пейнтболу.

Турнир по пейнтболу.
Турнир по пейнтболу.
Фото: ОАО "Алтай-Кокс".

Участие приняли 11 заводских команд. Они боролись за право выхода в полуфинал, а затем в финальные состязания.

Поболеть за любителей пейнтбола приехали семьи и друзья. Алтай-Кокс организовал для них пикник на природе. Всего в мероприятии приняли участие около 150 человек.

Турнир по пейнтболу.
Турнир по пейнтболу.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Фоторепортаж о соревнованиях можно посмотреть по ссылке.

Победителем турнира стала сборная цеха автоматизации и автотранспортного цеха. Второе место заняла команда цеха автоматизации № 2. На третьем месте — представители цеха улавливания.

Турнир по пейнтболу.
Турнир по пейнтболу.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость