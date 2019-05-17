На Алтай-Коксе прошел турнир по пейнтболу

Союз молодежи и профком Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провели для заводчан турнир по пейнтболу.

Участие приняли 11 заводских команд. Они боролись за право выхода в полуфинал, а затем в финальные состязания.

Поболеть за любителей пейнтбола приехали семьи и друзья. Алтай-Кокс организовал для них пикник на природе. Всего в мероприятии приняли участие около 150 человек.

Турнир по пейнтболу. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Фоторепортаж о соревнованиях можно посмотреть по ссылке.

Победителем турнира стала сборная цеха автоматизации и автотранспортного цеха. Второе место заняла команда цеха автоматизации № 2. На третьем месте — представители цеха улавливания.

Турнир по пейнтболу. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com