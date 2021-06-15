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Жизнь
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На Алтай-Коксе прошел турнир по пейнтболу

Профсоюзная организация и союз молодежи Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провели для заводчан турнир по пейнтболу, посвященный 40-летию завода.

Турнир по пейнтболу.
Турнир по пейнтболу.
АО "Алтай-Кокс"

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

Участие в соревнованиях на открытом воздухе приняли десять заводских команд. Они боролись за право выхода в полуфинал, а затем в финальные состязания.

Турнир по пейнтболу.
Турнир по пейнтболу.
АО «Алтай-Кокс»

Поболеть за любителей пейнтбола приехали семьи и друзья.

Победителем турнира стала команда цеха автоматизации. Второе место заняла команда коксового цеха. На третьем месте — представители команды специализированного цеха по ремонту коксохимического электрооборудования.

Турнир по пейнтболу.
Турнир по пейнтболу.
АО «Алтай-Кокс»

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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