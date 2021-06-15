На Алтай-Коксе прошел турнир по пейнтболу

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Участие в соревнованиях на открытом воздухе приняли десять заводских команд. Они боролись за право выхода в полуфинал, а затем в финальные состязания.
Поболеть за любителей пейнтбола приехали семьи и друзья.
Победителем турнира стала команда цеха автоматизации. Второе место заняла команда коксового цеха. На третьем месте — представители команды специализированного цеха по ремонту коксохимического электрооборудования.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com