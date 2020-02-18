На Алтай-Коксе прошли комплексные учения

Цель учений — оценить действия штатных аварийно-спасательных формирований и персонала завода при ликвидации условной чрезвычайной ситуации.
Фоторепортаж с учений можно посмотреть по ссылке
На практике службы отработали оповещение руководящего состава объекта, аварийно-спасательные и другие неотложные мероприятия, действия заводской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
Всего в комплексных учениях было задействовано 103 человека и 30 единиц техники.
Уровень подготовки персонала и качественные совместные действия аварийно-спасательных формирований получили высокую оценку краевого управления МЧС России.
Видео учений можно посмотреть по ссылке
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com