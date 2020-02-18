Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
66

На Алтай-Коксе прошли комплексные учения

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли тактико-специальные учения по гражданской обороне с участием Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

На Алтай-Коксе прошли комплексные учения
На Алтай-Коксе прошли комплексные учения
ОАО "Алтай-Кокс"

Цель учений — оценить действия штатных аварийно-спасательных формирований и персонала завода при ликвидации условной чрезвычайной ситуации.

Фоторепортаж с учений можно посмотреть по ссылке

На практике службы отработали оповещение руководящего состава объекта, аварийно-спасательные и другие неотложные мероприятия, действия заводской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Всего в комплексных учениях было задействовано 103 человека и 30 единиц техники.

Уровень подготовки персонала и качественные совместные действия аварийно-спасательных формирований получили высокую оценку краевого управления МЧС России.

Видео учений можно посмотреть по ссылке

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость