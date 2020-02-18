На Алтай-Коксе прошли комплексные учения

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли тактико-специальные учения по гражданской обороне с участием Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Цель учений — оценить действия штатных аварийно-спасательных формирований и персонала завода при ликвидации условной чрезвычайной ситуации.

Фоторепортаж с учений можно посмотреть по ссылке

На практике службы отработали оповещение руководящего состава объекта, аварийно-спасательные и другие неотложные мероприятия, действия заводской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Всего в комплексных учениях было задействовано 103 человека и 30 единиц техники.

Уровень подготовки персонала и качественные совместные действия аварийно-спасательных формирований получили высокую оценку краевого управления МЧС России.

Видео учений можно посмотреть по ссылке

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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