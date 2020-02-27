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На Алтай-Коксе прошло заседание Союза промышленников региона

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) провели совместное заседание правления Союза промышленников Алтая и попечительского совета Алтайского государственного университета.

Фоторепортаж о заседании смотрите по ссылке.

Заседание Союза промышленников региона.
Заседание Союза промышленников региона.
ОАО "Алтай-Кокс".

Руководители крупнейших промышленных компаний региона, министерства экономразвития и министерства промышленности и энергетики края обсудили предварительные итоги развития промышленности региона в 2019 году и реализации в крае национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Генеральный директор Алтай-Кокса Павел Лизогуб рассказал о перспективах развития предприятия, результатах внедрения Производственной системы НЛМК. Директор по персоналу и социальным вопросам Александр Уманец поделился опытом повышения производительности труда, которая на предприятии за прошедшие 10 лет возросла на 48%.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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