В отборочном туре участники готовят презентации на тему «Алтай-Кокс — привлекательный работодатель». Жюри оценит глубину раскрытия темы и оригинальность подачи информации.
Затем конкурсантов ждет мероприятие спортивно-лидерского направления в Горном Алтае, где участники смогут в экстремальных условиях проявить стрессоустойчивость, выносливость, командный дух.
В финале за звание «Молодого лидера — 2019» будут бороться восемь участников. Им предстоит реализовать и представить на суд жюри собственные социальные проекты.
Победитель конкурса и все финалисты получат дипломы, корпоративные награды и денежные сертификаты.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com