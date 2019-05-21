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На Алтай-Коксе стартовал конкурс «Молодой лидер — 2019»

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) начался ежегодный корпоративный конкурс «Молодой лидер», который дает молодежи возможность получить управленческие навыки, сплотиться в единую команду, а руководству предприятия — выявить наиболее перспективных сотрудников для дальнейшего карьерного развития.

Конкурс «Молодой лидер – 2019».
Конкурс «Молодой лидер – 2019».
Фото: ОАО "Алтай-Кокс".

В отборочном туре участники готовят презентации на тему «Алтай-Кокс — привлекательный работодатель». Жюри оценит глубину раскрытия темы и оригинальность подачи информации.

Затем конкурсантов ждет мероприятие спортивно-лидерского направления в Горном Алтае, где участники смогут в экстремальных условиях проявить стрессоустойчивость, выносливость, командный дух.

Конкурс «Молодой лидер – 2019».
Конкурс «Молодой лидер — 2019».
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».
Конкурс «Молодой лидер – 2019».
Конкурс «Молодой лидер — 2019».
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

В финале за звание «Молодого лидера — 2019» будут бороться восемь участников. Им предстоит реализовать и представить на суд жюри собственные социальные проекты.

Победитель конкурса и все финалисты получат дипломы, корпоративные награды и денежные сертификаты.

Конкурс «Молодой лидер – 2019».
Конкурс «Молодой лидер — 2019».
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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