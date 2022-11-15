На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК ) открыли спартакиаду сезона 2022−2023 годов.

В новом спортивном сезоне примут участие 23 команды — 15 мужских и восемь женских.

Это традиционное спортивное мероприятие проводят для заводчан почти 35 лет.

«Мы создаем все условия для активной жизни заводчан. Благодаря спорту и регулярным физическим тренировкам, они укрепляют здоровье, повышают личную эффективность», — отметил начальник управления по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Вячеслав Моломин.

На Алтай-Коксе стартовала корпоративная спартакиада. АО «Алтай-Кокс» На Алтай-Коксе стартовала корпоративная спартакиада. АО «Алтай-Кокс»

Каждой команде подарили от завода сертификаты на покупку спорттоваров.

В знак открытия спартакиады провели товарищеский матч по волейболу между сборными руководителей и спортсменов Алтай-Кокса.

Помимо ежегодной спартакиады, которая продлится до июня 2023 года, для сотрудников компании проводят «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, турслеты, квесты и др. Кроме этого, Алтай-Кокс финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях различного уровня.

На Алтай-Коксе стартовала корпоративная спартакиада. АО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.