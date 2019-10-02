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Жизнь
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На Алтай-Коксе стартовала спартакиада

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) торжественно открыли спартакиаду сезона 2019 — 2020 годов. Это традиционное спортивное мероприятие проводят для заводчан уже более 35 лет.

Спартакиада сезона 2019-2020 г.г.
Спартакиада сезона 2019-2020 г.г.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

На постоянной основе занимается спортом каждый пятый сотрудник. В новом спортивном сезоне примут участие 25 команд.

Видео об открытии спартакиады смотрите по ссылке

Александр Уманец,
директор по персоналу и социальным вопросам:

Мы создаем все условия для активной жизни заводчан. Благодаря спорту и регулярным физическим тренировкам, они укрепляют здоровье, повышают личную эффективность.

Каждой команде подарили от завода сертификаты на покупку спорттоваров. Шести заводчанам вручили призы за успешную сдачу тестов ГТО. За три года более 100 спортсменов Алтай-Кокса сдали тесты ГТО, из них 55 получили золотой знак, 13 — серебряный и 9 человек — бронзовый.

Завершилось торжественное открытие спартакиады товарищеским матчем по волейболу между сборной Алтай-Кокса и командой местного отделения МВД «Заринский».

Фоторепортаж с открытия спартакиады смотрите по ссылке:

Спартакиада сезона 2019-2020 г.г.
Спартакиада сезона 2019−2020 г.г.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».
Спартакиада сезона 2019-2020 г.г.
Спартакиада сезона 2019−2020 г.г.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».
Спартакиада сезона 2019-2020 г.г.
Спартакиада сезона 2019−2020 г.г.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Помимо ежегодной спартакиады, которая длится с октября по июнь, для сотрудников компании проводят «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, состязания по спортивной рыбалке, турслеты, квесты и др. Кроме этого, Алтай-Кокс финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях различного уровня.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com.

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