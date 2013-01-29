На Алтай-Коксе стартуют конкурсы профессионального мастерства

Первый конкурс среди машинистов насосных установок пройдет уже в марте. Позже будут определять лучших среди машинистов вагоноопрокидывателя, электрогазосварщиков, контролеров ОТК, газоспасателей, слесарей-ремонтников, электромонтеров, аппаратчиков и машинистов коксовых машин.
Также пройдет традиционный конкурс «Мастер года» на выявление управленческих и профессиональных компетенций руководителей среднего звена.
Молодежь завода продемонстрирует творческие и управленческие способности в конкурсе «Молодой лидер».
Победители и призеры конкурсов имеют приоритетное право на повышение разряда, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность. Также они получают дипломы и денежные премии.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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