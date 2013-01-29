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На Алтай-Коксе стартуют конкурсы профессионального мастерства

В 2020 году на Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) пройдет девять конкурсов профессионального мастерства, нацеленных на развитие технического творчества заводчан, мотивацию к профессиональному росту.

Конкурс "Лучший слесарь-ремонтник - 2019"
Конкурс "Лучший слесарь-ремонтник - 2019"
ОАО "Алтай-Кокс"

Первый конкурс среди машинистов насосных установок пройдет уже в марте. Позже будут определять лучших среди машинистов вагоноопрокидывателя, электрогазосварщиков, контролеров ОТК, газоспасателей, слесарей-ремонтников, электромонтеров, аппаратчиков и машинистов коксовых машин.

Также пройдет традиционный конкурс «Мастер года» на выявление управленческих и профессиональных компетенций руководителей среднего звена.

Конкурс &quot;Лучший слесарь-ремонтник - 2019&quot;
Конкурс «Лучший слесарь-ремонтник — 2019»
ОАО «Алтай-Кокс»

Молодежь завода продемонстрирует творческие и управленческие способности в конкурсе «Молодой лидер».

Победители и призеры конкурсов имеют приоритетное право на повышение разряда, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность. Также они получают дипломы и денежные премии.

Конкурс &quot;Лучший слесарь-ремонтник - 2019&quot;
Конкурс «Лучший слесарь-ремонтник — 2019»
ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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