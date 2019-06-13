На Алтай-Коксе завершилась спартакиада

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершилась спартакиада сезона 2018 — 2019 годов. За победу в ней боролись 18 мужских команд и девять женских.

Состязания проходили в 13 видах спорта у мужчин и в 10 — у женщин. Среди мужских команд в высшей лиге с большим отрывом лидирует команда цеха улавливания № 1. В первой и второй лигах первые места заняли команды ремонтного цеха.

У женщин в высшей лиге уверенную победу одержали спортсменки заводоуправления. А в первой лиге — сборная команда «Надежда».

Помимо ежегодной спартакиады, которая длится с октября по июнь, для сотрудников предприятия проводят «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода Александра Котовича, состязания по пейнтболу, спортивной рыбалке и другие.

Победители спартакиады получат корпоративные награды и денежные премии. Очередной сезон спартакиады Алтай-Кокса 2019−2020 годов стартует осенью.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

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