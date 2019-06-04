В конкурсе приняли участие 20 сотрудников: мастера, начальники смен и участков, а также те, кто находится в кадровом резерве на эти должности. Они выполнили практические задания по охране труда, проявили управленческие компетенции, организовали профориентационные мероприятия для старшеклассников городских школ. На заключительном этапе конкурса участники подготовили и защитили проекты по повышению эффективности производства.
Третье место в конкурсе занял Сергей Дубровко, механик отдела технического состояния оборудования. Второе место — Юлия Поварова, начальник группы отдела технического контроля. «Лучшим молодым мастером» стал Алексей Гориленко из теплоэлектроцентрали.
Победителям и призерам вручили дипломы, денежные премии и корпоративные подарки.
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Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
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