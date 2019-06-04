На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс «Мастер года — 2019», нацеленный на повышение профессионализма и развитие управленческих компетенций руководителей среднего звена. «Мастером года — 2019» стал Николай Бутаков, сотрудник теплоэлектроцентрали.

В конкурсе приняли участие 20 сотрудников: мастера, начальники смен и участков, а также те, кто находится в кадровом резерве на эти должности. Они выполнили практические задания по охране труда, проявили управленческие компетенции, организовали профориентационные мероприятия для старшеклассников городских школ. На заключительном этапе конкурса участники подготовили и защитили проекты по повышению эффективности производства.

конкурс «Мастер года — 2019». ОАО «Алтай-Кокс»

Третье место в конкурсе занял Сергей Дубровко, механик отдела технического состояния оборудования. Второе место — Юлия Поварова, начальник группы отдела технического контроля. «Лучшим молодым мастером» стал Алексей Гориленко из теплоэлектроцентрали.

Победителям и призерам вручили дипломы, денежные премии и корпоративные подарки.

конкурс «Мастер года — 2019». ОАО «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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