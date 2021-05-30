На Алтай приедут археологи из Эрмитажа, чтобы доисследовать древний курган

Специалисты Эрмитажа совместно с археологами Горно-Алтайского госуниверистета намерены доисследовать Пятый Пазырыкский курган. Он был раскопан в прошлом веке Сергеем Руденко. Найденные там уникальные предметы уже стали украшением Эрмитажа. Об это рассказал портал « Новости Горного Алтая ».

На сайте НГА пояснили — планами на грядущий археологический сезон поделились ученые Института археологии и этнографии СО РАН в ходе пресс-конференции в ТАСС. Стало известно, что в числе прочего ученые запланировали три экспедиции в Республику Алтай.

Первый отряд под руководством члена-корреспондента РАН Натальи Полосьмак уже выехал в Усть-Коксинский район. Перед раскопками там было решено провести геофизический мониторинг.

НГА отмечает, что в прошлом году здесь — в Катандинской долине — было найдено погребение древнейшей афанасьевской культуры.

Раскопки захоронения на Алтае. gorno-altaisk.info

Доисследование Пятого Пазырыкского кургана будет проводить другой отряд. В него войдут специалисты ГАГУ и Эрмитажа.

К слову, в рамках археологических работ из погребения был извлечен древний бревенчатый сруб, который установлен в Национальном музее. Сейчас проводятся исследования древесины из кургана.

«В те далекие годы была довольно ограниченная методика, поэтому только сейчас мы с коллегами можем провести доисследование. Сейчас специалисты производят извлечение из раскопанных погребальных комплексов срубов. Далее они реставрируются и снова собираются», — цитирует издание слова зав. отделом археологии палеометалла, академика РАН Вячеслава Молодина.

Раскопки захоронения на Алтае. gorno-altaisk.info

Далее планируется исследовать древнейшие в Северной Азии наскальные изображения в районе плато Укок, неподалеку от Калгутинского рудника.

«Есть такое место — Калгутинский рудник, и на этом памятнике сосредоточены очень древние наскальные изображения. Буквально в позапрошлом году мы работали там вместе с французскими коллегами и открыли новые рисунки. А итогом этих работ стала обобщающая статья, которая позволила нам поставить вопрос о выделении отдельного стиля в наскальном искусстве — Калгутинского», — отметил археолог.

Молодин выразил сожаление по поводу приостановки раскопок на на Укоке.

Горный Алтай. Фото предоставлено ГК «Авиафлот».

«К сожалению, раскопки на плато Укок не ведутся с 90-х годов прошлого века. Почему к сожалению? Потому что из-за глобального потепления многие памятники, сохраняемые мерзлотой, перестанут существовать», — цитирует академика, со ссылкой на «Алтайскую правду» НГА.

Молодин добавил, что ученые задают этот вопрос не одно десятилетие, но пока ситуация не сдвигается с мертвой точки.