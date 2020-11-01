На Алтай прилетели гуси, которых не было 70 лет

Впервые за много лет на окраине Яйлю (поселок на территории Алтайского биосферного заповедника) биологи отметили и сфотографировали птиц «с камуфляжной окраской» — белолобых гусей.
Они два дня кормились на лужайке возле загородки с домашними гусями. Белолобый гусь в орнитологической сводке Алтайского заповедника отмечен как чрезвычайно редкий залетный вид.
Ранее эту птицу отмечал Георгий Дулькейт (возглавлял научный отдел Алтайского заповедника с 1940-й по 1951-й годы) только в 1949 году.
Биологи сообщили также, что поздней осенью у птиц заканчивается осенний период миграций. На зимовку в заповедник прилетели серый сорокопут, свиристель и урагус. Заканчивается пролет лебедя-кликуна, он покидает озеро.
Птичье население на Яйлинской террасе все больше принимает зимний состав; его почти полностью составляли постоянно встречаемые виды: большой пестрый дятел, пухляк, поползень и пищуха. Дятел в поселке освоил добычу вкусных ядер из крепких плодов манчжурского ореха.