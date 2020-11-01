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Жизнь

На Алтай прилетели гуси, которых не было 70 лет

В Алтайском заповеднике заметили белолобых гусей — вида птиц, которого не встречали на этой территории 70 лет, рассказывают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на информацию заповедника.

Белолобые гуси.
Белолобые гуси.
Алтайский заповедник.

Впервые за много лет на окраине Яйлю (поселок на территории Алтайского биосферного заповедника) биологи отметили и сфотографировали птиц «с камуфляжной окраской» — белолобых гусей.

Они два дня кормились на лужайке возле загородки с домашними гусями. Белолобый гусь в орнитологической сводке Алтайского заповедника отмечен как чрезвычайно редкий залетный вид.

Ранее эту птицу отмечал Георгий Дулькейт (возглавлял научный отдел Алтайского заповедника с 1940-й по 1951-й годы) только в 1949 году.

Белолобые гуси.
Белолобые гуси.
www.altzapovednik.ru

Биологи сообщили также, что поздней осенью у птиц заканчивается осенний период миграций. На зимовку в заповедник прилетели серый сорокопут, свиристель и урагус. Заканчивается пролет лебедя-кликуна, он покидает озеро.

Птичье население на Яйлинской террасе все больше принимает зимний состав; его почти полностью составляли постоянно встречаемые виды: большой пестрый дятел, пухляк, поползень и пищуха. Дятел в поселке освоил добычу вкусных ядер из крепких плодов манчжурского ореха.

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