На Алтай привезут мощи святой Матроны Московской

Прихожане смогут поклониться мощам малом храме монастыря Святого преподобного Антония Печерского. До 9 марта там будут проходить богослужения.

Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых православной церкви. Она родилась слепой (совсем не было глазных яблок), а в 17 лет перестала ходить. Согласно житию, дар предсказания и исцеления у Матроны открылся в 7−8 лет. При жизни к ней за помощью приходили сотни людей. Многим из них она помогла.

Долгие годы Матрона жила в Москве, очень любила этот город. В 1999 году ее канонизировали как местночтимую святую Московской епархии, в в 2004 году состоялась ее общецерковная канонизация.

Святой молятся о счастливом замужестве и сохранении семьи, рождении детей, об избавлении от болезней, при финансовых трудностях.