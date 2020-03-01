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Жизнь

На Алтай привезут мощи святой Матроны Московской

6 марта в Богоявленский мужской монастырь Камня-на-Оби привезут ковчег с мощами святой блаженной старицы Матроны Московской, пишут «Каменские известия».

Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Анна Зайкова

Прихожане смогут поклониться мощам малом храме монастыря Святого преподобного Антония Печерского. До 9 марта там будут проходить богослужения.

Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых православной церкви. Она родилась слепой (совсем не было глазных яблок), а в 17 лет перестала ходить. Согласно житию, дар предсказания и исцеления у Матроны открылся в 7−8 лет. При жизни к ней за помощью приходили сотни людей. Многим из них она помогла.

Долгие годы Матрона жила в Москве, очень любила этот город. В 1999 году ее канонизировали как местночтимую святую Московской епархии, в в 2004 году состоялась ее общецерковная канонизация.

Святой молятся о счастливом замужестве и сохранении семьи, рождении детей, об избавлении от болезней, при финансовых трудностях.

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