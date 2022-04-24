24 апреля
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Жизнь

На Алтай вернулась зима: замело дороги, а в поселках снега выпало на армию снеговиков

В Алтайском крае в пасхальную ночь в нескольких районах выпал снег, сообщают «Инцидент Барнаул» и «В курсе 22».

На Алтае выпал снег 24 апреля 2022 года.
На Алтае выпал снег 24 апреля 2022 года.
vk.com/incident22

24 апреля в Алтайском крае снежно. Замело дороги, побелели населенные пункты.

«На трассе Рубцовск — Барнаул метет до Топчихи, гололед. В Михайловский район вернулась зима», — отметили в паблике.

В комментариях к записи рассказали, что такая же ситуация в Родинском районе и в селе Волчиха, где тоже «прилично выпал снег».

«Выпал снег в Романовском районе. Поселок Тамбовский», — добавили в другом паблике.

На видео местная жительница показала засыпанную снегом территорию возле дома: «Зима началась. Вот это Пасха. Христос воскресе. Это что такое? Сколько живу, никогда такое не видела».

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что ночью 24 апреля в крае похолодает до −1… −6 (по северо-западу до -11) градусов. А днем в регионе пообещали +2… +7 градусов.

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