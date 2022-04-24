На Алтай вернулась зима: замело дороги, а в поселках снега выпало на армию снеговиков

В Алтайском крае в пасхальную ночь в нескольких районах выпал снег, сообщают « Инцидент Барнаул » и « В курсе 22 ».

24 апреля в Алтайском крае снежно. Замело дороги, побелели населенные пункты.

«На трассе Рубцовск — Барнаул метет до Топчихи, гололед. В Михайловский район вернулась зима», — отметили в паблике.

В комментариях к записи рассказали, что такая же ситуация в Родинском районе и в селе Волчиха, где тоже «прилично выпал снег».

«Выпал снег в Романовском районе. Поселок Тамбовский», — добавили в другом паблике.

На видео местная жительница показала засыпанную снегом территорию возле дома: «Зима началась. Вот это Пасха. Христос воскресе. Это что такое? Сколько живу, никогда такое не видела».

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что ночью 24 апреля в крае похолодает до −1… −6 (по северо-западу до -11) градусов. А днем в регионе пообещали +2… +7 градусов.