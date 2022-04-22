22 апреля
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Жизнь

Снова -11. Холод со снегом обрушится на Алтайский край в конце апреля

В Алтайском крае ожидается очередное похолодание. Какой будет погода с 23 по 25 апреля, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Птица, холод, погода.
Птица, холод, погода.
СС0

Погода в Алтайском крае 23−25 апреля

Ночью 23 апреля температура в Алтайском крае снизится до −1… −6 (местами до -11) градусов. При этом по востоку возможны небольшой дождь, временный снежный покров, а в отдельных районах — туман.

Также вероятна гололедица. Ветер до 17 метров в секунду будет дуть с северо-запада.

Днем градусник покажет до +3… +8 градусов — с туманом в утренние часы и преимущественно без осадков.

Ночью 24 апреля снова похолодает до −1… −6 (по северо-западу до -11) градусов. А днем в регионе установятся +2… +7 градусов.

В эти сутки синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом, временный снежный покров и гололедицу.

Дождь, погода.
Дождь, погода.
СС0

Ночью 25 января температура опустится до 0… -5 (местами до -10) градусов, а днем отметка термометра достигнет +8… +13 градусов. Преимущественно без осадков.

Погода в Барнауле 23−25 апреля

Ночью 23 апреля в Барнауле ожидаются −3… −5 градусов, а днем +4… +6 градусов. Без осадков.

Ночью 24 апреля в краевой столице установятся −4… −6 градусов (с небольшим дождем, мокрым снегом и гололедицей), а днем +3… +5 градусов.

Ночью 25 апреля возможны −2… −4 градуса, а днем +8… +10 градусов. Осадков не предвидится.

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