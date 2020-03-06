На Алтай везут чудотворную кровоточивую икону

Хозяйки иконы — 68-летняя Антонина Ефимова и ее дочь, 33-летняя Ольга Ефимова. Они живут в селе Державино Бузулукского района Оренбургской области.
5 апреля 2000 года, в Великую среду, на поверхности иконы, на лике и благословляющей руке, а затем и на лбу, неожиданно начали появляться мелкие пятна красной жидкости.
За 10 лет святыня побывала в России, Белоруссии, Украине, Молдове, Румынии, Венгрии, Сербии. Ее принимал епископ Марк в Берлине. Икона была в Болгарии и Турции.
У Чудотворного образа Спасителя будут совершаться акафисты, молебные пения о здравии и других нуждах верующих.
График пребывания Державинской иконы Христа Спасителя в Барнаульской епархии:
7 марта, 8:00. Прибытие в Иоанно-Богословский храмовый комплекс (ул. Шумакова, 25-а). Божественная литургия, молебны, всенощное бдение.
8 марта, 8:00. Прибытие Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137). Божественная литургия, чин Торжества Православия, молебны, вечернее богослужение.
9 марта
- 8:00−10:00. Свято-Георгиевский храм Новоалтайска;
- 10:30−13:00. Храмы Косихинского района;
- 14:00−14:30. Приют для бездомных и престарелых «Надежда», Староглушенка;
- 16:00−17600. Михаило-Архангельский храм, Тогул;
- 17:30−18:30. Никольский храм, Кытманово;
- 19:00. Прибытие в Вознесенский храм Заринска.
10 марта
- 10:00−11:00. Троицкий храм, Залесово;
- 12:30−13:00. Свято-Духов храм, Тальменка;
- 14:00−15:00. Храм великомученицы Варвары, ЗАТО Сибирский;
- 15:30−16:30. Храм мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, с. Березовка;
- 17:00. Прибытие в Иверский храм Новоалтайска.