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6 марта
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Жизнь

На Алтай везут чудотворную кровоточивую икону

С 7 по 10 марта в Алтайском крае будет находится чудотворная кровоточивая Державинская икона Иисуса Христа, сообщает пресс-служба Барнаульской епархии.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Хозяйки иконы — 68-летняя Антонина Ефимова и ее дочь, 33-летняя Ольга Ефимова. Они живут в селе Державино Бузулукского района Оренбургской области.

5 апреля 2000 года, в Великую среду, на поверхности иконы, на лике и благословляющей руке, а затем и на лбу, неожиданно начали появляться мелкие пятна красной жидкости.

За 10 лет святыня побывала в России, Белоруссии, Украине, Молдове, Румынии, Венгрии, Сербии. Ее принимал епископ Марк в Берлине. Икона была в Болгарии и Турции.

У Чудотворного образа Спасителя будут совершаться акафисты, молебные пения о здравии и других нуждах верующих.

Державинская икона Иисуса Христа
Державинская икона Иисуса Христа
Барнаульская епархия.

График пребывания Державинской иконы Христа Спасителя в Барнаульской епархии:

7 марта, 8:00. Прибытие в Иоанно-Богословский храмовый комплекс (ул. Шумакова, 25-а). Божественная литургия, молебны, всенощное бдение.

8 марта, 8:00. Прибытие Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137). Божественная литургия, чин Торжества Православия, молебны, вечернее богослужение.

9 марта

  • 8:00−10:00. Свято-Георгиевский храм Новоалтайска;
  • 10:30−13:00. Храмы Косихинского района;
  • 14:00−14:30. Приют для бездомных и престарелых «Надежда», Староглушенка;
  • 16:00−17600. Михаило-Архангельский храм, Тогул;
  • 17:30−18:30. Никольский храм, Кытманово;
  • 19:00. Прибытие в Вознесенский храм Заринска.

10 марта

  • 10:00−11:00. Троицкий храм, Залесово;
  • 12:30−13:00. Свято-Духов храм, Тальменка;
  • 14:00−15:00. Храм великомученицы Варвары, ЗАТО Сибирский;
  • 15:30−16:30. Храм мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, с. Березовка;
  • 17:00. Прибытие в Иверский храм Новоалтайска.
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