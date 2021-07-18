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Жизнь

На Алтай вновь могут упасть куски «космического мусора»

Жителей Республики Алтай предупреждают о возможном падении в Улаганском и Турочакском районах отделяющихся частей ракеты-носителя «Протон-М», запуск которого назначен на 21 июля.

На Байконуре.
На Байконуре.
roscosmos.ru.

Граждан просят быть предельно внимательными, не выходить за пределы населенных пунктов, не заходить в леса и сообщать о фактах падения фрагментов ракеты в администрацию сельского поселения.

Между тем, на сайте Роскосмоса говорится, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58:21 по московскому времени.

«Наука» — многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента Международной космической станции. Он создавался кооперацией предприятий в целях реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

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