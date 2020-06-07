Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июня 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

На Алтай заходит жесткий дискаунтер и обещает по-честному низкие цены

12 июня в Бийске открывается первый дискаунтер федеральной сети «Доброцен». Руководство магазина обещает не раскрученные, но качественные товары по действительно низким ценам.

Магазин "Доброцен".
Магазин "Доброцен".
доброцен.рф

Как пишет «Бийский рабочий», формат у «Доброцена» магазина-склада — это значит, что покупатели берут товар прямо с паллет.

Управляющая торговой точкой Нина Сальникова заверила издание, что с ценами все будет по честному.

«Доброцен» — это жесткий дискаунтер. В нашей стране таких крайне мало, — рассказала она, — в большинстве сетей, которые носят дисконтный характер, на самые ходовые товары (так называемые «индикаторы-маячки», по которым покупатели определяют — дорого здесь или дешево) цены занижены, а на остальные позиции сделаны приличные наценки. Вот у нас такой игры с ценами нет. У нас реально дешево".

На сайте сети говорится, что магазины работают в России и Белоруссии. В группу компаний также входит алкогольный дискаунтер, логистический центр и завод строительных материалов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость