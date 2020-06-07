На Алтай заходит жесткий дискаунтер и обещает по-честному низкие цены

Как пишет «Бийский рабочий», формат у «Доброцена» магазина-склада — это значит, что покупатели берут товар прямо с паллет.
Управляющая торговой точкой Нина Сальникова заверила издание, что с ценами все будет по честному.
«Доброцен» — это жесткий дискаунтер. В нашей стране таких крайне мало, — рассказала она, — в большинстве сетей, которые носят дисконтный характер, на самые ходовые товары (так называемые «индикаторы-маячки», по которым покупатели определяют — дорого здесь или дешево) цены занижены, а на остальные позиции сделаны приличные наценки. Вот у нас такой игры с ценами нет. У нас реально дешево".
На сайте сети говорится, что магазины работают в России и Белоруссии. В группу компаний также входит алкогольный дискаунтер, логистический центр и завод строительных материалов.