На алтайских трассах началась метель. Усиленно работает дорожная техника

Более 200 дорожных машин работают на трассах Алтайского края в связи со штормовым предупреждением.

На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» задействовали 75 дорожных машин, на А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном2 — 76 и на А-321 "Барнаул — Павловск — граница с Казахстаном" — 65.

Наиболее сложную обстановку прогнозируют на трассах А-322 и А-321. С 13:00 возможно введение ограничений на движение грузового транспорта и пассажирских автобусов.

Ранее стало известно, что на Алтайский край надвигаются мороз и шторм. На регион обрушатся сильные осадки. Ожидается порывистый ветер до 32 м\с. Возможен дождь. Шторм на Алтае продлится два дня.

После наступит резкое похолодание. Минимальная температура воздуха составит -38 градусов.

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