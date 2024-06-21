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Жизнь

На алтайских трассах ввели ограничение из-за аномальной жары

На федеральных дорогах Алтая из-за жары вводятся ограничения для тяжеловесного транспорта, сообщает минтранс региона.

По данным МЧС России по Алтайскому краю, в регионе вводится штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 21 июня по 28 июня 2024 года ожидается температура +30 градусов и выше, местами выше +35 градусов.

Лето ограничат движение по дорогам с асфальтобетонным покрытием для транспортных средств, у которых нагрузка на ось или группу осей (тележку) превышает допустимые значения, установленные в Российской Федерации.

При дневной температуре воздуха свыше 32 градусов тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение в ночное время (с 22:00 до 10:00).

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