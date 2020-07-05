На алтайских вокзалах дикторы будут читать признания в любви и клятвы в верности

Как сообщает пресс-служба компании, 8 июля жители и гости Алтайского края смогут признаться в любви, сделать предложение или напомнить любимым о своих чувствах на вокзалах в Барнауле, Бийске, Кулунде, Алейске, Славгороде, Камне-на-Оби, Заринске, Рубцовске, Новоалтайске и Тальменке.
Чтобы вас услышали все пассажиры, таксисты и посетители вокзалов, необходимо предварительно (6 и 7 июля) подать заявку на электронную почту nod4-VVKlyayn@wsr.ru.
В заявке нужно написать текст обращения к любимой и свои контакты. И тогда 8-го числа дикторы зачитают эти «любовные записки» на указанных вокзалах по громкоговорящей связи.