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Жизнь

На алтайских вокзалах можно бесконтактно оплатить поездку себе и своей собаке

Новые терминалы продажи билетов появились на железнодорожных станциях Рубцовска, Алейска, Заринска и Повалихи в Алтайском крае. Такой вклад в борьбу с коронавирусом сделали компании «Алтай-Пригород» и «РЖД».

Железнодорожный вокзал Заринска.
Железнодорожный вокзал Заринска.
altapress.ru

Всего установлено шесть новых терминалов, они позволяют пассажирам оплачивать свои поездки бесконтактным способом с помощью банковских карт и снижают нагрузку на пригородные кассы.

Как отметили в компании, к оформлению в терминалах доступны билеты за полную стоимость, детские, льготные для студентов и школьников, а также билеты работникам «РЖД».

С помощью умных устройств можно оплатить провоз ручной клади, домашних животных, велосипеда и проверить срок действия абонементного билета.

Бесконтактный билетопечатающий терминал.
Бесконтактный билетопечатающий терминал.
Пресс-служба ЗСЖД.

«Оплата производится только по безналичному расчету с помощью банковских карт или смартфонов с установленным NFC модулем», — подчеркнули в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Теперь общее число таких терминалов в Алтайском крае достигло 24 единиц.

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