На алтайских вокзалах можно бесконтактно оплатить поездку себе и своей собаке

Всего установлено шесть новых терминалов, они позволяют пассажирам оплачивать свои поездки бесконтактным способом с помощью банковских карт и снижают нагрузку на пригородные кассы.
Как отметили в компании, к оформлению в терминалах доступны билеты за полную стоимость, детские, льготные для студентов и школьников, а также билеты работникам «РЖД».
С помощью умных устройств можно оплатить провоз ручной клади, домашних животных, велосипеда и проверить срок действия абонементного билета.
«Оплата производится только по безналичному расчету с помощью банковских карт или смартфонов с установленным NFC модулем», — подчеркнули в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Теперь общее число таких терминалов в Алтайском крае достигло 24 единиц.