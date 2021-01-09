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Жизнь

На Алтайский край надвигается буря

Главное управление МЧС по Алтайскому краю сообщило об усилении ветра 10 января.

Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

По информации синоптиков в Алтайском крае 10 января ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метель. В ночные и утренние часы местами по востоку изморозь. На дорогах гололедица, днем возможны снежные заносы.

Ветер юго-западный ночью 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, днем 8−13 метров, местами порывы до 17−22 метров. Температура ночью −18…−23°C, местами по востоку до -28°C, днём −9…−14°C, местами по югу −4…−9°C.

Возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.

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