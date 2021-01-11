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Жизнь

На Алтайский край надвигается магнитная буря

Во второй половине января лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН прогнозирует усиление возбуждений магнитосферы над Алтайским крае.

Солнце. Зима. Свет
Солнце. Зима. Свет
СС0

Мощность магнитных волн составит 4 балла. Солнечные возмущения, судя по прогнозу, ожидаются с 17 по 20 января.

Эксперты считают, что в целом предстоящий год должен быть спокойным с умеренным ростом солнечной активности.

«За год может пройти до 10−20 слабых и 1−2 заметных магнитных бурь. Ожидается заметное увеличение числа солнечных вспышек, но их абсолютная мощность будет небольшой, а влияние на Землю слабым», — отметили в лаборатории.

Также есть вероятность, что в 2021 году на Солнце случится первая в новом цикле вспышка высшего балла X.

На основе динамики солнечной активности исследователи могут сделать первые прогнозы об общей силе предстоящего солнечного цикла.

Пока предварительно доминирует точка зрения, что он будет слабым, возможно, одним из самых слабых в истории человечества.

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