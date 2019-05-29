На Алтайский край обрушатся дожди, грозы и град

Погода в Алтайском крае
30 мая
- Ночью в северо-западных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Температура воздуха +9… +14.
- Днем на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, при грозе местами сильный дождь, град. Потеплеет до +21… +26, местами в южных районах до +31
31 мая
- Ночью на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами в предгорных районах сильный дождь, град. Температура +6… +11.
- Днем в юго-восточных районах небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град. Будет тепло: +22… +27, в северных районах до +17.
1 июня
- Ночью в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Термометр покажет +8… +13, в северо-восточных районах +3… +8.
- Днем на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, в северо-восточных районах сильный дождь, град. Синоптики прогнозируют +21… +26, в восточных районах до +16.
Погода в Барнауле
30 мая
- Ночью без осадков, температура +12… +14.
- Днем во второй половине дождь, временами сильный, гроза, местами град. Потеплеет до +24… +26.
31 мая
- Ночью умеренный дождь, гроза, температура +8… +10.
- Днем в первой половине небольшой дождь, термометр покажет +18… ,+20.
1 июня
- Ночью умеренный дождь, гроза, синоптики прогнозируют +11… +13.
- Днем временами небольшой дождь. Потеплеет до +19… +21.