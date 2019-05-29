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29 мая 26°C

На Алтайский край обрушатся дожди, грозы и град

Во многих регионах Алтайского края с 30 мая по 1 июня будут идти сильные дожди с грозами и градом, сообщает алтайский ЦГМС.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

30 мая

  • Ночью в северо-западных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Температура воздуха +9… +14.
  • Днем на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, при грозе местами сильный дождь, град. Потеплеет до +21… +26, местами в южных районах до +31

31 мая

  • Ночью на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами в предгорных районах сильный дождь, град. Температура +6… +11.
  • Днем в юго-восточных районах небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град. Будет тепло: +22… +27, в северных районах до +17.

1 июня

  • Ночью в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Термометр покажет +8… +13, в северо-восточных районах +3… +8.
  • Днем на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, в северо-восточных районах сильный дождь, град. Синоптики прогнозируют +21… +26, в восточных районах до +16.

Погода в Барнауле

30 мая

  • Ночью без осадков, температура +12… +14.
  • Днем во второй половине дождь, временами сильный, гроза, местами град. Потеплеет до +24… +26.

31 мая

  • Ночью умеренный дождь, гроза, температура +8… +10.
  • Днем в первой половине небольшой дождь, термометр покажет +18… ,+20.

1 июня

  • Ночью умеренный дождь, гроза, синоптики прогнозируют +11… +13.
  • Днем временами небольшой дождь. Потеплеет до +19… +21.
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