На Алтайский край обрушится мощная магнитная буря

Как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, мощность магнитных волн 20 ноября составит четыре балла, после будет двухдневный пик, а с 23 по 24 ноября мощность волн пойдёт на спад.
Во время магнитной бури гипертоники могут почувствовать скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.
Как магнитные бури влияют на здоровье
В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями