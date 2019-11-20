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Жизнь

На Алтайский край обрушится мощная магнитная буря

По прогнозам специалистов, 21 и 22 ноября ожидается резкий рост солнечной активности. Кроме того, в течение суток после бури возможны возмущения магнитного поля планеты, пишет meteoprog.ua.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, мощность магнитных волн 20 ноября составит четыре балла, после будет двухдневный пик, а с 23 по 24 ноября мощность волн пойдёт на спад.

Во время магнитной бури гипертоники могут почувствовать скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.

Как магнитные бури влияют на здоровье

В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:

  • на быструю усталость;
  • на высокую раздражительность;
  • на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • на ухудшение самочувствия;
  • на подавленность и даже депрессивное настроение.

Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями

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