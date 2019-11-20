На Алтайский край обрушится мощная магнитная буря

По прогнозам специалистов, 21 и 22 ноября ожидается резкий рост солнечной активности. Кроме того, в течение суток после бури возможны возмущения магнитного поля планеты, пишет meteoprog.ua.

Как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, мощность магнитных волн 20 ноября составит четыре балла, после будет двухдневный пик, а с 23 по 24 ноября мощность волн пойдёт на спад.

Во время магнитной бури гипертоники могут почувствовать скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.

Как магнитные бури влияют на здоровье

В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:

на быструю усталость;

на высокую раздражительность;

на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;

на ухудшение самочувствия;

на подавленность и даже депрессивное настроение.

Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями