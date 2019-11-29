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Жизнь

На Алтае будут тщательнее проверять фрукты из-за опасного разносчика холеры

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай усилило контроль, чтобы предотвратить распространение многоядной мухи-горбатки. Ранее вредителя обнаружили в партии бананов из Эквадора.

Муха-горбатка.
Муха-горбатка.
Скриншот видео Россельхознадзора

Муха-горбатка периодически встречается во фруктах из Турции и Таиланда, а также в рисе и торфе.

Несмотря на то, что мухи-горбатки — теплолюбивые насекомые, ареалом их распространения на территории России могут быть территории Южного федерального округа, а в более холодных условиях горбатки способны развиваться в помещениях.

Чтобы избежать попадание вредителя в регион, в пунктах ввоза импортной продукции применили клеевые ловушки.

Чем опасна многоядная муха-горбатка?

Вредитель опасен для человека, так как переносит холеру. Взрослое насекомое длиной 2−3 мм, внешне напоминает плодовую мушку — красноглазую дрозофилу, глаза черные, тело желтоватое или коричневатое.

Передвигается муха преимущественно прерывистыми перебежками, похожими на скачущие движения. Личинки мухи достигают максимального размера 5 мм. Точная идентификация вредителя возможна только в лабораторных условиях.

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