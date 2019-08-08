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Жизнь

На Аляске в бутылке нашли послание советских моряков

Житель американского штата Аляска нашел бутылку с посланием советских моряков.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

«Сегодня я нашел сообщение в бутылке. Есть знакомые русские переводчики?» — обратился Тайлер Иванофф в Facebook.

К посту он прикрепил фото послания и стеклянной бутылки, в которой оно находилось.

Записка датирована 20 июня 1969 года.

«Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В. Р. Х. Ф. из п/б „Сулак“. Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу: Владивосток-43 В. Р. Х. Ф. из п/б „Сулак“ всему экипажу», — говорится в послании.

Пользователи удивились его находке, пишет ura.ru.

«Сейчас спецслужбы оперативно дешифруют сообщение и по почерку шпиона вычислит на раз-два», — шутят комментаторы.

Плавбазу «Сулак» построили в Японии в 1966 году, в 1992 году судно списали и продали на металлолом.

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