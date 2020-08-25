На армейском форуме показали военно-полевые рясы и свечи цвета хаки

На форуме «Армия-2020» Минобороны РФ продемонстрировали военно-полевые рясы для священников и церковные свечи цвета хаки, сообщил телеканал ОТР.

Камуфляжная форма для священнослужителей предназначена для полевых выходов и учений. От обычной она отличается нашивками и эмблемами: вместо петличек — православный крест, а вместо фамилии военнослужащего — имя и церковный сан.

До презентации «военно-полевого» облачения в РПЦ было утверждено лишь семь цветов для одежды священнослужителей, которые соответствовали тому или иному религиозному празднику, пишет «Независимая газета».

Камуфляжного цвета в литургическом каноне нет, однако близкий к хаки зеленый символизирует «цвет животворения и вечной жизни» и используется, например, в дни памяти преподобных, подвижников или юродивых.

Военные священники появились в современной российской армии в 2009 году, напоминает polit.ru.