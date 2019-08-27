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Жизнь

На авиасалоне МАКС покажут российский двигатель ракеты для полета на Луну

На авиакосмическом салоне МАКС-2019 впервые представят двигатель для российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну, сообщает РИА Новости.

Полнолуние. Лунный закат на орбите.
Полнолуние. Лунный закат на орбите.
Сайт космонавта Олега Артемьева

На сегодняшний день — это самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ, РД-191 для ракет-носителей «Ангара».

Также на авиасалоне будут представлены модели двигателей РД-180 и РД-181. Их устанавливают на первые ступени американских ракет-носителей «Атлас» и «Антарес».

Двигатель РД-171МВ — модернизированная версия двигателя для ракеты «Зенит». Новый двигатель планируется использовать в ракете среднего класса «Союз-5» и сверхтяжелой ракете «Енисей», пишет bfm.ru.

Сверхтяжелая ракета предназначена для полетов в дальний космос, включая Луну.

Разработку двигателя ведет НПО «Энергомаш».

Авиасалон МАКС-2019 открывается 27 августа в Жуковском и продлится до 1 сентября.

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