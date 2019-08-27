На авиасалоне МАКС покажут российский двигатель ракеты для полета на Луну

На авиакосмическом салоне МАКС-2019 впервые представят двигатель для российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну, сообщает РИА Новости .

На сегодняшний день — это самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ, РД-191 для ракет-носителей «Ангара».

Также на авиасалоне будут представлены модели двигателей РД-180 и РД-181. Их устанавливают на первые ступени американских ракет-носителей «Атлас» и «Антарес».

Двигатель РД-171МВ — модернизированная версия двигателя для ракеты «Зенит». Новый двигатель планируется использовать в ракете среднего класса «Союз-5» и сверхтяжелой ракете «Енисей», пишет bfm.ru.

Сверхтяжелая ракета предназначена для полетов в дальний космос, включая Луну.

Разработку двигателя ведет НПО «Энергомаш».

Авиасалон МАКС-2019 открывается 27 августа в Жуковском и продлится до 1 сентября.