На балаклавы и квадрокоптеры. Алтайский ОНФ начал благотворительную акцию для солдат

В региональном отделении Общероссийского Народного фронта открыли сбор средств. Деньги пойдут на обеспечение необходимым алтайских солдат, которые находятся в зоне боевых действий. Как выяснилось, список немаленький: от палаток и термобелья до тепловизоров и ноутбуков. Глава исполкома ОНФ Алтайского края Сергей Войтюк рассказал, как жители региона помогают бойцам вещами и деньгами.

По московскому примеру

Благотворительный проект с громким названием «Все для победы» стартовал в Москве еще до указа президента о частичной мобилизации — в июне 2022 года.

Сергей Войтюк говорит: «Решение об оказании помощи принимал центральный штаб ОНФ. Сначала благотворительная деятельность касалась только республик ЛНР и ДНР: военных и мирных жителей. Нужно было все: амуниция, квадрокоптеры, тепловизоры, лекарства и многое другое».

Дальше появился одноименный портал. Сборы открывались от имени известных личностей, которых люди видят с экранов телевизоров. Среди них — Владимир Соловьев, Денис Майданов, Юлия Чичерина и другие персоны.

Сергей Войтюк. Анна Зайкова

Сбор каждого из них направлен на поддержку конкретного подразделения. «Такая система гораздо прозрачнее и понятнее, чем если бы все деньги падали в один котел, а потом что купили, то купили», — считает Войтюк.

Иногда известные личности сами вручали бойцам необходимые вещи. За несколько месяцев существования проекта удалось собрать более 3 млрд рублей. Отчеты также публикуются на сайте проекта.

В октябре 2022 года акция распространилась по субъектам России. Так появилась возможность перечислить деньги на нужды бойцов из конкретного региона.

QR-код. unsplash.com

Сергей Войтюк объясняет: «90% времени в зоне боевых действий уходит на обустройство быта. Там все-таки условия далеко не курортные. Не хватает дизельных генераторов, тепловых пушек, печек-буржуек».

Сбор, по словам главы регионального ОНФ, стали активно поддерживать представители бизнеса. «Кто-то бесплатно предоставил рекламную площадку, кто-то внес весомый финансовый вклад. Суммы на все необходимое нужны внушительные. Одних только дизельных генераторов закупили на полмиллиона. И, наверняка, нужны будут еще», — продолжает он.

Большие скидки от большого бизнеса

Сергей Войтюк отмечает, что, когда благотворительное движение стартовало в Алтайском крае, в офис регионального отделения ОНФ стали приходить обычные люди с одеждой, ненужной, но исправной техникой, сладостями и другими «необходимостями» для солдат.

Стол переговоров ОНФ. Altapress.ru

Общественник вспоминает: «У бабушки одной была оригинальная задумка. Она вязала носки и вкладывала в них шоколадки и письма. Кажется, мелочь, но сколько тепла во всех смыслах. Женщины в плане помощи вообще всю душу вкладывают. Союз женщин России еще до частичной мобилизации отправлял посылки солдатам. Они были больше похожи на подарки из дома. В каждой — конфеты, чай, кофе, какие-то еще продукты долгого хранения и термобелье».

Другие неравнодушные стали шить тактические перчатки, носилки и все другие вещи, которые можно сделать своими руками и сэкономить, направив средства на дорогостоящие позиции.

Например, как рассказывает Войтюк, у алтайских бойцов сегодня есть потребность в больших палатках. Цена одной качественной, в которой могут находится три-четыре человека, доходит до 8 тыс. рублей.

Российские военные. Армия. Минобороны РФ

Предпочтение благотворители отдают местному, алтайскому производству. Такие вещи и роднее, и дешевле, поскольку руководители предприятий идут навстречу и продают товары с большими скидками.

Сложнее дела обстоят с закупкой и доставкой техники, необходимой в зоне боевых действий. В списке нужного — квадрокоптеры (дроны), коллиматорные прицелы, тепловизоры и другие, неведомые гражданским устройства.

Новая жизнь старых ноутбуков

Из гаджетов общего пользования, делится Войтюк, нужны смартфоны, стационарные компьютеры, ноутбуки. Их обычные люди приносят прямо в отделение ОНФ, которое располагается в центре Барнаула.

Компьютер. CC0

«Как ни странно для гражданского человека, военным необходимы гаджеты, так сказать, устаревшие, ненавороченные. Чтобы противник не мог проследить. И вот горожане находят где-то дома компьютеры, которые им уже не нужны, телефоны, принтеры, сканеры и несут нам. Всему находится применение, поскольку в штабах идет работа с бумагами», — говорит глава регионального исполкома ОНФ.

Еще одно преимущество «простой» техники — легкая замена запчастей в случае поломки.

Собеседник добавляет: «Мне нравится, честно, хозяйский подход наших мужиков. Просят бензопилы или шлифмашинки, но обязательно одинаковые, чтобы комплектующие от одной для другой использовать».

Сергей Войтюк. Анна Зайкова/altapress.ru.

Понять, что нужно, позволяют заявки прямо от командиров подразделений. В документах, подготовленных ими, указаны наименования и точные характеристики товаров.

На вопрос о том, почему списки пока не становятся короче, собеседник отвечает: «Гособоронзаказ не всегда позволяет закрыть все расходы. Пока он остается не очень гибким, и это можно понять. Зато столько людей объединились, чтобы помочь».

Предметы быстрого сгорания

Сергей Войтюк говорит: «Важнейшая статья расходов — обмундирование. У каждого вида войск оно отличается. Одному нужны такие бронежилеты, другому — иные, например, более высокого класса защиты. Все зависит от задач. В таком случае нельзя закупить одинаковые комплекты на всех».

Армия РФ , вооруженные силы РФ , стрелок. Министерство обороны РФ.

Другой важный момент — долговечность вещей. В условиях боевых действий она сокращается до минут: случиться может, что угодно. И вот нужен уже новый бронежилет или квадрокоптер.

Офис или QR-код

Поучаствовать в акции и помочь солдатам из нашего региона можно двумя путями: прийти в офис ОНФ и оставить сумму или вещи. Второй вариант более технологичный — через сайт проекта «Все для победы» и QR-код.

QR-коды, благодаря масштабной рекламной кампании, печатают даже на квитанциях ЖКХ. Также листовки распространяют в многоквартирных домах и лифтах. А в разных точках краевой столицы планируют в скором времени разместить баннеры.

QR-коды. ССО.

Кроме того, в будущем у регионального сбора, как и у федеральных «собратьев», появится представитель — известная на всю Россию персона, имя которой Сергей Войтюк пока раскрыть не может.

А вот о размерах пожертвований говорит открыто. Сумма может быть любой. В среднем люди готовы отдать на нужды солдат тысячу рублей в месяц. Но некоторые перечисляют и гораздо больше — десятки тысяч рублей.

Зарплата. Кошелек. CC0

«Активно жертвуют пожилые люди, даже с пенсии. Правда, бабушкам проще прийти в офис и взять реквизиты для перевода в бумажном виде, чем пользоваться QR-кодом — это больше для молодежи», — подмечает глава исполкома регионального отделения ОНФ.