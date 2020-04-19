На барнаульских улицах появился еще один «дымящий» паровозик

Он стал вторым «локомотивом», который прикрывает собой непривлекательную парящую теплокамеру.

Первый установили на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной в преддверии Нового года. После его убрали, чем вызвали недовольство горожан, полюбившим дымящий арт-объект. Поэтому паровоз водрузили на место.

Идею с таким украшением города барнаульцы оценили.

Некоторые предложили покреативить в этом направлении еще: «Таких труб в городе очень много, и скрыть их под такими конструкциями отличная идея. Вот только мне кажется, что этих паровозов разведется как лебедей на Новом рынке. А ведь можно включить фантазию и придумать другие конструкции», — написал один из комментаторов паблика.

«Ждем появление на пересечении Ленина и С. Западной — кораблика! А то паровозиков уже два, а карабликов — нет», — прокомментировал еще один неравнодушный горожанин.

Автолюбители же предположили, что за объемной конструкцией может быть не видно пешеходов.