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Жизнь

На барнаульской телемачте включат праздничную иллюминацию. Откда и когда смотреть

На барнаульской телемачте включат иллюминацию, сообщают «Вести Алтай».

Светофор у телецентра. Затор.
Светофор у телецентра. Затор.
altapress.ru

Это случится 12 августа в 21:00. В этот день телемачте исполнится 60 лет.

Увидеть нарядную телемачту можно с нескольких точек: на Змеиногорском тракте со стороны садов, в начале ул.Аванесова при подъеме на гору, на ул.Фомина (район перинатального центра «Дар»), в районе новостроек — с последних этажей многоэтажек, а также с высоток (например, ТЦ «Гулливер»).

Между тем Алтайское телевидение началось как телевидение Барнаула в 1956 году. Местом для телестудии был выбран первый этаж жилого дома на пр.Ленина, 78. Во дворе дома была построена 37-метровая вышка.

10 августа 1963 года ввели в строй новый телецентр с вышкой, комплексом зданий, новым оборудованием.

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