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Жизнь

На Байкале жители жалуются бюсту Путина на свои проблемы

В Иркутской области жители Ольхонского района установили бюст президента Владимира Путина, чтобы глава государства обратил внимание на их проблемы.

Бюст Путина на Байкале.
Бюст Путина на Байкале.
Стоп-кадр YouTube

«Невозможно жить в байкальской правовой аномалии, когда один закон противоречит другим, когда прокуратура управляет судами, когда мэры боятся принимать решения, когда люди не могут жить без того, чтобы нарушить либо то, либо другое постановление», — говорит один из активистов.

В описании видео уточняется — жители района находятся в ситуации ограничения прав и постоянной угрозы привлечения к ответственности за то, что на других территориях страны нарушением не является. Это стало следствием принятия многочисленных правовых актов, не согласующихся друг с другом и зачастую содержащих неоправданные ограничения и запреты, пишет znak.com.

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