На Байкале жители жалуются бюсту Путина на свои проблемы

«Невозможно жить в байкальской правовой аномалии, когда один закон противоречит другим, когда прокуратура управляет судами, когда мэры боятся принимать решения, когда люди не могут жить без того, чтобы нарушить либо то, либо другое постановление», — говорит один из активистов.

В описании видео уточняется — жители района находятся в ситуации ограничения прав и постоянной угрозы привлечения к ответственности за то, что на других территориях страны нарушением не является. Это стало следствием принятия многочисленных правовых актов, не согласующихся друг с другом и зачастую содержащих неоправданные ограничения и запреты, пишет znak.com.