На берегу Барнаулки сделают эко-зону с глубоким планетарным смыслом

На правом берегу реки Барнаулки с обеих сторон от моста по пр-кту Социалистическому появится тематическая эко-зона, рассказали в администрации города. Обустройство территории уже началось.

По замыслу разработчика, барнаульца Виталия Аверьянова, правая часть ландшафтной композиции будет олицетворять безжизненную землю, о которой не заботится человечество.

Находящееся в центре единственное живое дерево символизирует силу заботы человека.

Пространство по другую сторону от него показывает, как может выглядеть планета, если относиться к ней бережно.

По мнению авторов идеи и чиновников, такое ландшафтное решение позволит задуматься о том, что только от бережного отношения к природе будет зависеть дальнейшая жизнь и комфорт на планете, отмечают в отделе по развитию туризма Барнаула.