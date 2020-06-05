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Жизнь

На берегу Барнаулки сделают эко-зону с глубоким планетарным смыслом

На правом берегу реки Барнаулки с обеих сторон от моста по пр-кту Социалистическому появится тематическая эко-зона, рассказали в администрации города. Обустройство территории уже началось.

Благоустройство берега Барнаулки.
Благоустройство берега Барнаулки.
barnaul.org

По замыслу разработчика, барнаульца Виталия Аверьянова, правая часть ландшафтной композиции будет олицетворять безжизненную землю, о которой не заботится человечество.

Находящееся в центре единственное живое дерево символизирует силу заботы человека.

Пространство по другую сторону от него показывает, как может выглядеть планета, если относиться к ней бережно.

По мнению авторов идеи и чиновников, такое ландшафтное решение позволит задуматься о том, что только от бережного отношения к природе будет зависеть дальнейшая жизнь и комфорт на планете, отмечают в отделе по развитию туризма Барнаула.

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