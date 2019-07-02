На Катуни перевернулся рафт с туристами

Многие воспринимают сплав по Катуни как развлечение, но вода — это стихия непредсказуемая, особенно на порогах, говорят в МЧС. Одного удара водой бывает достаточно, чтобы перевернуть рафт.

Очень серьезный случай был: опрокинулся рафт, в нем было человек 10−12 и все оказались в воде. Перевернулся рафт кверху килем, инструктора унесло течением дальше по реке и люди остались в воде. Паниковали, потому что не знали, как перевернуть, поставить обратно рафт. Там были и дети, и женщины.