На Катуни перевернулся рафт с туристами

Многие воспринимают сплав по Катуни как развлечение, но вода — это стихия непредсказуемая, особенно на порогах, говорят в МЧС. Одного удара водой бывает достаточно, чтобы перевернуть рафт.
Владимир Присяжных,
начальник поисково-спасательного подразделения краевого спасательного отряда:
Очень серьезный случай был: опрокинулся рафт, в нем было человек 10−12 и все оказались в воде. Перевернулся рафт кверху килем, инструктора унесло течением дальше по реке и люди остались в воде. Паниковали, потому что не знали, как перевернуть, поставить обратно рафт. Там были и дети, и женщины.
Всего за смену патрулирования (15 дней) на «Бирюзовой Катуни» спасатели вытащили из воды более 80 человек. Было много случаев опрокидывания судов, зачастую люди сами прыгали с бортов. Как отметили спасатели, в холодной воде (температура 10−12 градусов) разогретый человек сразу может получить шок.
МЧС вновь напоминает об осторожности при отдыхе на воде.