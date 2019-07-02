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Жизнь

На Катуни перевернулся рафт с туристами

На Катуни произошло ЧП — опрокинулся рафт с отдыхающими, среди которых были и дети. Всех спасли, но люди получили небольшое переохлаждение, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На Катуни перевернулся рафт с людьми.
На Катуни перевернулся рафт с людьми.
22.mchs.gov.ru

Многие воспринимают сплав по Катуни как развлечение, но вода — это стихия непредсказуемая, особенно на порогах, говорят в МЧС. Одного удара водой бывает достаточно, чтобы перевернуть рафт.

Владимир Присяжных,
начальник поисково-спасательного подразделения краевого спасательного отряда:

Очень серьезный случай был: опрокинулся рафт, в нем было человек 10−12 и все оказались в воде. Перевернулся рафт кверху килем, инструктора унесло течением дальше по реке и люди остались в воде. Паниковали, потому что не знали, как перевернуть, поставить обратно рафт. Там были и дети, и женщины.

Всего за смену патрулирования (15 дней) на «Бирюзовой Катуни» спасатели вытащили из воды более 80 человек. Было много случаев опрокидывания судов, зачастую люди сами прыгали с бортов. Как отметили спасатели, в холодной воде (температура 10−12 градусов) разогретый человек сразу может получить шок.

МЧС вновь напоминает об осторожности при отдыхе на воде.

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