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Жизнь

На что могут претендовать жители аварийных домов?

Жительница Барнаула Ирина Н. обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Наш дом признан ветхим и аварийным, но жильцов не расселяют. Какие права мы имеем в связи с этим статусом?»

Барнаульский Поток. Ветхое жилье.
Барнаульский Поток. Ветхое жилье.
Анна Зайкова

На вопрос ответила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ксения Савченко:

Собственники жилых помещений, расположенных в ветхом и аварийном доме, выселяются в соответствии с нормами ст. 32 ЖК РФ. Жилое помещение подлежит изъятию путем его выкупа. Также по соглашению с собственником ему может быть предоставлено другое жилье с зачетом его стоимости в выкупную цену.

При переселении гражданам могут предоставлять неравноценные жилые помещения, неравнозначные по количеству комнат. В случае, если собственник не согласен с предложенным вариантом, жилое помещение изымается путем выкупа.

Суд не вправе обязать органы государственной власти или органы местного самоуправления обеспечить собственника изымаемого жилого помещения другим жильем: на них возлагается обязанность лишь по выплате выкупной цены. Таким образом, законом не предусмотрено в качестве обязательного условия предоставление собственнику другого жилого помещения взамен.

В соответствии со ст. 85 ЖК РФ граждан могут выселить из аварийного жилья с предоставлением благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в случае, если дом подлежит сносу и признан непригодным для проживания.

Согласно ст. 89 ЖК РФ жилое помещение, предоставляемое по договору социального найма, должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного пункта.

При этом предусмотрено, что если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее, чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или жилого помещения, состоящего из того же числа комнат в коммунальной квартире. Площадь и планировка жилых помещений должны обеспечивать возможность размещения необходимого набора предметов мебели и функционального оборудования с учетом требований экономики.

Предоставление гражданам в связи со сносом дома другого жилого помещения носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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