На что стоит обратить внимание на Феклу Запрядальницу. Приметы и традиции 7 октября

Традиции Феклы Запрядальницы
В этот день не принято сидеть без дела. Девушки пряли, чтобы привлечь в дом финансовое благополучие. А мужчины готовились к большому празднеству.
На Феклу целый день веселились и пели песни. А к полуночи зажигали огонь — потому и прозвали день Заревницей. Кстати огонь подносили только женатые мужчины.
Также в этот день молотили.
Осень. Лучи. Горы
СС0
Что нельзя делать 7 октября
- В этот день нельзя ходить в гости — иначе можно отношения испортить.
- Стоит отложить заключение контрактов и сделок — иначе сделка точно не удастся.
- Запрещено запирать дверь в дом снаружи. Ведь тогда счастье не сможет зайти в дом.
- Нельзя выглядеть неопрятно и неряшливо.
- Запрещено грустить и предаваться безделью.
Приметы Феклы Заревницы
- Если с утра светит яркое солнце, то жди перемены погоды.
- Много желудей сулят теплую осень.
- Гремит гром — к белоснежной мягкой зиме.
- Листья опадают слабо — морозы наступят не скоро.