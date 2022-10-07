7 октября
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Жизнь

На что стоит обратить внимание на Феклу Запрядальницу. Приметы и традиции 7 октября

7 октября на Руси отмечали Феклу Запрядальницу или Феклу Заревницу. Православные молятся о последовательнице апостола Петра первомученице Фекле. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Осень. Кот.
Осень. Кот.
СС0

Традиции Феклы Запрядальницы

В этот день не принято сидеть без дела. Девушки пряли, чтобы привлечь в дом финансовое благополучие. А мужчины готовились к большому празднеству.

На Феклу целый день веселились и пели песни. А к полуночи зажигали огонь — потому и прозвали день Заревницей. Кстати огонь подносили только женатые мужчины.

Также в этот день молотили.

Осень. Лучи. Горы
Осень. Лучи. Горы
СС0

Что нельзя делать 7 октября

  • В этот день нельзя ходить в гости — иначе можно отношения испортить.
  • Стоит отложить заключение контрактов и сделок — иначе сделка точно не удастся.
  • Запрещено запирать дверь в дом снаружи. Ведь тогда счастье не сможет зайти в дом.
  • Нельзя выглядеть неопрятно и неряшливо.
  • Запрещено грустить и предаваться безделью.

Приметы Феклы Заревницы

  • Если с утра светит яркое солнце, то жди перемены погоды.
  • Много желудей сулят теплую осень.
  • Гремит гром — к белоснежной мягкой зиме.
  • Листья опадают слабо — морозы наступят не скоро.
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