На что тратили материнский капитал в Алтайском крае в 2019 году

В 2019 году 9 173 алтайских семьи получили государственный сертификат по программе материнского капитала, а полностью распорядились средствами 11 765 семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ПФР.

Большинство родителей беспокоились о улучшении жилищных условий — этот вопрос смогли решить 10 760 алтайских семей. Из них 7 661 частично или полностью погасили жилищные кредиты. Еще 3099 — улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Всего по данному направлению в 2019 году семьям перечислили 4,6 млрд руб.

Также растет число алтайских семей, проявляющих интерес к использованию средств на обучение детей, отмечат начальник отдела социальных выплат краевого отделения ПФР Яна Позднякова. Так в 2019 году на обучение детей средства капитала направили 1 450 семей края, на общую сумму 80,9 млн руб.

В 2019 году ежемесячные выплаты для семей с доходами ниже прожиточного минимума из средств материнского капитала получили 1273 семьи. В общей сумме это 114, 2 млн рублей.