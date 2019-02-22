На День защитника Отечества ТРЦ «Пионер» предлагает посоревноваться в сборке автомата

Начинаем удивлять мужчину уже с утра. Рекомендуем приготовить для любимого настоящий брутальный завтрак. Очистите яблоки от кожуры, нарежьте на дольки, обмажьте медом и корицей и запеките в духовке примерно минут 10. Приготовьте омлет. Пожарьте картошку с луком. Выложите яблоки, омлет и картошку рядом друг с другом на тарелке. Завтрак готов! По желанию всё можно немного посыпать острым сыром. Или просто приготовьте его любимый, но редко «исполняемый» завтрак.
Дарите то, что действительно нужно вашему мужчине. Одежда, парфюм, украшения вполне сгодятся. Вариантов подарков море, ведь можно еще дарить эмоции и впечатления!
Заранее договоритесь с друзьями о совместной прогулке 23 февраля и удивите мужа этой новостью. Отправиться можно куда угодно. В кино, на хоккей, на каток, в боулинг, в модный квест-проект или просто на природу, если позволит погода. ТРЦ «Пионер» предлагает порадовать мужчин супер-мужским праздником на фуд-корте с 15.00 до 18.00. Будем собирать автомат на скорость, наслаждаться шоу-программой, получать крутые призы, а еще угощаться вкусными напитками и едой из наших любимых ресторанов и кафе!
Ждем вас!
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru
Социальные сети: