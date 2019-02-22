На День защитника Отечества ТРЦ «Пионер» предлагает посоревноваться в сборке автомата

3. Культурная программа

Заранее договоритесь с друзьями о совместной прогулке 23 февраля и удивите мужа этой новостью. Отправиться можно куда угодно. В кино, на хоккей, на каток, в боулинг, в модный квест-проект или просто на природу, если позволит погода. ТРЦ «Пионер» предлагает порадовать мужчин супер-мужским праздником на фуд-корте с 15.00 до 18.00. Будем собирать автомат на скорость, наслаждаться шоу-программой, получать крутые призы, а еще угощаться вкусными напитками и едой из наших любимых ресторанов и кафе!

Ждем вас!