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На День защитника Отечества ТРЦ «Пионер» предлагает посоревноваться в сборке автомата

Как у нас обычно проходит этот праздник? Намного ли он отличается от обычных дней, посиделок с друзьями и родственниками? А ведь мужчинам тоже хочется чувствовать особенное внимание и заботу 23 февраля, как и женщинам 8 марта! Что же можно добавить в этот день для полноценного ощущения праздника?

Соревнования по сборке автомата.
Соревнования по сборке автомата.
Источник: ТРЦ "Пионер"
1. Необычный завтрак

Начинаем удивлять мужчину уже с утра. Рекомендуем приготовить для любимого настоящий брутальный завтрак. Очистите яблоки от кожуры, нарежьте на дольки, обмажьте медом и корицей и запеките в духовке примерно минут 10. Приготовьте омлет. Пожарьте картошку с луком. Выложите яблоки, омлет и картошку рядом друг с другом на тарелке. Завтрак готов! По желанию всё можно немного посыпать острым сыром. Или просто приготовьте его любимый, но редко «исполняемый» завтрак.

2. Вручение подарка

Дарите то, что действительно нужно вашему мужчине. Одежда, парфюм, украшения вполне сгодятся. Вариантов подарков море, ведь можно еще дарить эмоции и впечатления!

3. Культурная программа

Заранее договоритесь с друзьями о совместной прогулке 23 февраля и удивите мужа этой новостью. Отправиться можно куда угодно. В кино, на хоккей, на каток, в боулинг, в модный квест-проект или просто на природу, если позволит погода. ТРЦ «Пионер» предлагает порадовать мужчин супер-мужским праздником на фуд-корте с 15.00 до 18.00. Будем собирать автомат на скорость, наслаждаться шоу-программой, получать крутые призы, а еще угощаться вкусными напитками и едой из наших любимых ресторанов и кафе!

Ждем вас!

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pionermall.ru

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