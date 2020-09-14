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На дистанте. Как прошло первое за время пандемии заседание элитного «Мужского клуба»

9 сентября ИД «Алтапресс» провел второе по счету заседание «Мужского клуба» в 2020 году и первое с момента пандемии коронавируса. Формат мероприятия в связи с этим оказался особенным: аппаратура, студия с ограниченным количеством гостей и почти сотня подключившихся членов клуба, у которых была возможность услышать и увидеть все на расстоянии. От этого мероприятие не стало менее интересным.

Первое заседание "Мужского клуба" в дистанционном режиме.
Первое заседание "Мужского клуба" в дистанционном режиме.
Дмитрий Лямзин

Как работает онлайн формат

Дистанционный вариант проведения мероприятий ИД «Алтапресс» опробовал в июле нынешнего года.

«Первой ласточкой» стал онлайн форум «Алтай Агро», на который зарегистрировались и подключились за два дня больше 500 человек из Алтайского края, Новосибирской, Омской и Тюменской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Казахстан.

В условиях пандемии формат оказался крайне удачным: основные выступления спикеров записываются заранее, в студии, откуда проводится трансляция в прямом эфире, собираются только спикеры.

Первое заседание &quot;Мужского клуба&quot; в дистанционном режиме.
Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме.
Дмитрий Лямзин

Популярный у сильной половины алтайского истеблишмента «Мужской клуб» решено было тоже перевести на дистант. И это получилось.

О чем говорили выступающие

Круг тем «Мужского клуба» оказался широким — от кругосветных путешествий и здоровья до кулинарии и авто. По традиции, непринужденный тон задал сомелье «Винотеки» Анатолий Зюзин, поведавший о винных премудростях.

За спорт на этот раз отвечал известный барнаульский барьерист Сергей Шубенков. 9 сентября он находился Челябинске, где проходит Чемпионат России по легкой атлетике, но интервью спортсмена было записано заранее. Он рассказал о допинговых скандалах, противостоянии со Всемирной федерацией и завершении карьеры.

На «движе» были и другие участники клуба. Владимир Гордейчик, директор сети «Магис спорт» и Александр Зайцев, сооснователь группы компаний «Акто», выясняли, кто из них быстрее и сильнее прямо в студии.

Первое заседание &quot;Мужского клуба&quot; в дистанционном режиме.
Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме.
Дмитрий Лямзин
Первое заседание &quot;Мужского клуба&quot; в дистанционном режиме.
Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме.
Дмитрий Лямзин
Первое заседание &quot;Мужского клуба&quot; в дистанционном режиме.
Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме.
Дмитрий Лямзин
Первое заседание &quot;Мужского клуба&quot; в дистанционном режиме.
Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме.
Дмитрий Лямзин
Первое заседание &quot;Мужского клуба&quot; в дистанционном режиме.
Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме.
Дмитрий Лямзин
Первое заседание &quot;Мужского клуба&quot; в дистанционном режиме.
Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме.
Дмитрий Лямзин

Им надо было бежать на время по дорожке Yamaguchi и отжиматься. Победителем оказался Александр, который, к слову, участвует в соревнованиях по триатлону серии Ironman (плавание — 3,8 км, велосипед — 180 км и 42 км бега).

О своем экстремальном приключении рассказал Александр Провоторов. Он вместе с напарником прошел тысячи километров через северную часть нашей страны. «Мне хотелось посмотреть, какую территорию планеты заняли русские. Она огромна», — признался известный путешественник.

Первое заседание &quot;Мужского клуба&quot; в дистанционном режиме.
Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме.
Дмитрий Лямзин

Героем рубрики «Испытано на себе» стал гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин. Он решил протестировать, что такое восстановительная медицина в центре «Территория здоровья» и как она помогает людям с нарушением опорно-двигательного аппарата.

У экспертов в студии возникли вопросы, например, чем этот центр отличается от обычного фитнес-зала.

Первое заседание &quot;Мужского клуба&quot; в дистанционном режиме.
Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме.
Дмитрий Лямзин

«В нашей работе 90% медицины, а 10% - спорта» — ответил генеральный директор центра Юрий Медзиновский.

Аппетита в этот вечер добавлял барнаульский ресторан «Бочкари». В этом уютном, атмосферном и по-настоящему вкусном месте членам «Мужского клуба» рассказали, как приготовить суп Харчо, да так, чтобы пальчики оближешь.

Своими кулинарными секретами поделился известный предприниматель, владелец сети кинотеатров «Киномир» Яков Кац.

Заседание &quot;Мужского клуба&quot; ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Заседание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс».
altapress.ru
Заседание &quot;Мужского клуба&quot; ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Заседание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс».
altapress.ru
Заседание &quot;Мужского клуба&quot; ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Заседание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс».
altapress.ru

И на «десерт» «Мужского клуба» оставили самую динамичную рубрику «Мужские страсти», ее участники испытывали три автомобиля марок Land Rover Discovery, Range Rover, Range Rover Sport.

Впечатлений было масса.

Заседание &quot;Мужского клуба&quot; ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Заседание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс».
altapress.ru
Заседание &quot;Мужского клуба&quot; ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Заседание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс».
altapress.ru
Заседание &quot;Мужского клуба&quot; ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Заседание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс».
altapress.ru

Что еще ожидало членов клуба

Каждое заседание «Мужского клуба» — это не только новые темы для обсуждений и непринужденное общение, но и приятные подарки. В этот раз повезло практически всем.

Первые 100 зарегистрировавшихся участников получили индивидуальную доставку — в ней бутылочка с напитком для настроения и другие приятности.

Среди гостей студии разыграли четыре сертификата на специальный продукт «Каско компакт минимум» от компании Страховой Дом ВСК, а также удобный портфель Land Rover от «Альбион Моторс», тренажеры от компании Yamaguchi и три упаковки напитков «Бочкари».

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