На дистанте. Как прошло первое за время пандемии заседание элитного «Мужского клуба»

9 сентября ИД «Алтапресс» провел второе по счету заседание «Мужского клуба» в 2020 году и первое с момента пандемии коронавируса. Формат мероприятия в связи с этим оказался особенным: аппаратура, студия с ограниченным количеством гостей и почти сотня подключившихся членов клуба, у которых была возможность услышать и увидеть все на расстоянии. От этого мероприятие не стало менее интересным.

Как работает онлайн формат

Дистанционный вариант проведения мероприятий ИД «Алтапресс» опробовал в июле нынешнего года.

«Первой ласточкой» стал онлайн форум «Алтай Агро», на который зарегистрировались и подключились за два дня больше 500 человек из Алтайского края, Новосибирской, Омской и Тюменской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Казахстан.

В условиях пандемии формат оказался крайне удачным: основные выступления спикеров записываются заранее, в студии, откуда проводится трансляция в прямом эфире, собираются только спикеры.

Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме. Дмитрий Лямзин

Популярный у сильной половины алтайского истеблишмента «Мужской клуб» решено было тоже перевести на дистант. И это получилось.

О чем говорили выступающие

Круг тем «Мужского клуба» оказался широким — от кругосветных путешествий и здоровья до кулинарии и авто. По традиции, непринужденный тон задал сомелье «Винотеки» Анатолий Зюзин, поведавший о винных премудростях.

За спорт на этот раз отвечал известный барнаульский барьерист Сергей Шубенков. 9 сентября он находился Челябинске, где проходит Чемпионат России по легкой атлетике, но интервью спортсмена было записано заранее. Он рассказал о допинговых скандалах, противостоянии со Всемирной федерацией и завершении карьеры.

На «движе» были и другие участники клуба. Владимир Гордейчик, директор сети «Магис спорт» и Александр Зайцев, сооснователь группы компаний «Акто», выясняли, кто из них быстрее и сильнее прямо в студии.

Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме. Дмитрий Лямзин Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме. Дмитрий Лямзин Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме. Дмитрий Лямзин Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме. Дмитрий Лямзин Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме. Дмитрий Лямзин Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме. Дмитрий Лямзин

Им надо было бежать на время по дорожке Yamaguchi и отжиматься. Победителем оказался Александр, который, к слову, участвует в соревнованиях по триатлону серии Ironman (плавание — 3,8 км, велосипед — 180 км и 42 км бега).

О своем экстремальном приключении рассказал Александр Провоторов. Он вместе с напарником прошел тысячи километров через северную часть нашей страны. «Мне хотелось посмотреть, какую территорию планеты заняли русские. Она огромна», — признался известный путешественник.

Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме. Дмитрий Лямзин

Героем рубрики «Испытано на себе» стал гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин. Он решил протестировать, что такое восстановительная медицина в центре «Территория здоровья» и как она помогает людям с нарушением опорно-двигательного аппарата.

У экспертов в студии возникли вопросы, например, чем этот центр отличается от обычного фитнес-зала.

Первое заседание «Мужского клуба» в дистанционном режиме. Дмитрий Лямзин

«В нашей работе 90% медицины, а 10% - спорта» — ответил генеральный директор центра Юрий Медзиновский.

Аппетита в этот вечер добавлял барнаульский ресторан «Бочкари». В этом уютном, атмосферном и по-настоящему вкусном месте членам «Мужского клуба» рассказали, как приготовить суп Харчо, да так, чтобы пальчики оближешь.

Своими кулинарными секретами поделился известный предприниматель, владелец сети кинотеатров «Киномир» Яков Кац.

Заседание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс». altapress.ru Заседание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс». altapress.ru Заседание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс». altapress.ru

И на «десерт» «Мужского клуба» оставили самую динамичную рубрику «Мужские страсти», ее участники испытывали три автомобиля марок Land Rover Discovery, Range Rover, Range Rover Sport.

Впечатлений было масса.

Заседание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс». altapress.ru Заседание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс». altapress.ru Заседание «Мужского клуба» ИД «Алтапресс». altapress.ru

Что еще ожидало членов клуба

Каждое заседание «Мужского клуба» — это не только новые темы для обсуждений и непринужденное общение, но и приятные подарки. В этот раз повезло практически всем.

Первые 100 зарегистрировавшихся участников получили индивидуальную доставку — в ней бутылочка с напитком для настроения и другие приятности.

Среди гостей студии разыграли четыре сертификата на специальный продукт «Каско компакт минимум» от компании Страховой Дом ВСК, а также удобный портфель Land Rover от «Альбион Моторс», тренажеры от компании Yamaguchi и три упаковки напитков «Бочкари».