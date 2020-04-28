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Жизнь

На дне Черного моря спустя 79 лет после бомбежки нашли теплоход «Армения»

На дне Черного моря найден теплоход «Армения» — его затопила в 1941 году немецкая авиация. На борту находись от 6 до 10 тыс. человек.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Поисковую операцию проводило Минобороны, в исследовании и идентификации судна участвовали специалисты «Русского географического общества», говорился на сайте РГО. Гибель теплохода считается одной из крупнейших морских катастроф в истории.

6 ноября 1941 года теплоход вышел из Севастополя, на его борту были раненые, медики и жители города. Ночью он зашел в Ялту, на судно поднялись еще несколько сотен человек, в том числе партийное руководство Крыма и сотрудники лагеря «Артек» с семьями. На следующий день, 7 ноября, теплоход разбомбила немецкая авиация.

Поиски продолжались 79 лет и только за последние 20 лет исследователи проверили более 300 кв. км. В итоге судно нашли почти в 30 км (15 морских миль) от Ялты на глубине 1,5 км, пишет polit.ru.

Новых погружений к «Армении» не планируют по этическим соображениям.

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