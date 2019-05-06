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Жизнь

На дне Финского залива нашли советскую подводную лодку

На дне Финского залива нашли советскую подводную лодку Щ-302 «Окунь», которая предположительно затонула в 1942 году, сообщает «Пятый канал».

Дизель-электрическая подводная лодка.
Дизель-электрическая подводная лодка.
www.defenseimagery.mil, СС0

Предварительно, «Окунь» подорвался на противолодочной мине в октябре 1942 года во время боевого выхода. Из-за пробоины в правом борту лодка пошла ко дну вместе с 37 членами экипажа.

Щ-302 лежала на две залива в районе острова Большой Тютерс, недалеко от подлодки Щ-320, которую нашли в 2017 году.

«Оказалось, что лодка была обнаружена в ходе гидролокации в предыдущие поисковые выходы. Она видна на сонограммах района минного заграждения Зееигель 2014 и 2017 года. Однако мы проходили мимо нее под не очень удачным углом, изображение было не столь четким и внимание обратили на него только сейчас», — рассказал руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

До сих пор ненайденной остается подводная лодка М-96, затонувшая в российских водах во времена Второй мировой войны, пишет polit.ru.

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