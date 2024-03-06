6 марта
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Жизнь

На дне озера дайвер нашел порядка 200 часов Apple Watch

Американский дайвер нашел на дне озера около 200 часов Apple Watch, пишет UPI.

Аквалангист. Водолаз. Погружение.
Аквалангист. Водолаз. Погружение.
СС0

Все устройства — со специальными спортивными ремешками. Возможно, из-за этого часы легко расстегиваются в воде, а хозяева их теряют, указывает Газета.Ru.

Дайвер изучает дно озера вместе специальным металлодетектором — ищет потерянные драгоценности. Таким образом зарабатывает на жизнь.

Мужчина надеется вернуть все гаджеты их владельцам. Причем не за вознаграждения.

Ранее российские дайверы отправились искать артефакты к затонувшему пароходу.

Дайверы из клуба "Диво" решили изучить пароход, собрать новые данные и найти артефакты, которые пригодятся при съемках документального кино.

Судно принадлежало Валаамскому монастырь с 1931 по 1937 год, пароход затонул во время войны Финляндии и СССР.

Также сообщалось, что ищут водолазы на глубине Телецкого озера. Бездна Телецкого озера (Республика Алтай) хранит в себе множество тайн, время от времени которые пытаются разгадать дайверы. Для водолазов окутанный легендами водоем в горах "открыт" в любое время года.

На дне погребены лодки, катера, автомобили, снегоходы, авиасуда.

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