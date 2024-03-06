На дне озера дайвер нашел порядка 200 часов Apple Watch

Все устройства — со специальными спортивными ремешками. Возможно, из-за этого часы легко расстегиваются в воде, а хозяева их теряют, указывает Газета.Ru.

Дайвер изучает дно озера вместе специальным металлодетектором — ищет потерянные драгоценности. Таким образом зарабатывает на жизнь.

Мужчина надеется вернуть все гаджеты их владельцам. Причем не за вознаграждения.

Ранее российские дайверы отправились искать артефакты к затонувшему пароходу.

Дайверы из клуба "Диво" решили изучить пароход, собрать новые данные и найти артефакты, которые пригодятся при съемках документального кино.

Судно принадлежало Валаамскому монастырь с 1931 по 1937 год, пароход затонул во время войны Финляндии и СССР.

Также сообщалось, что ищут водолазы на глубине Телецкого озера. Бездна Телецкого озера (Республика Алтай) хранит в себе множество тайн, время от времени которые пытаются разгадать дайверы. Для водолазов окутанный легендами водоем в горах "открыт" в любое время года.

На дне погребены лодки, катера, автомобили, снегоходы, авиасуда.

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