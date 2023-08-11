Российские дайверы отправились искать артефакты к затонувшему пароходу

В России стартовал проект «Пароход времени «Валаамский монастырь», сообщает РИА Новости .

Он начался с 10-дневной подводной экспедиции дайверов к затонувшему кораблю.

Дайверы ищз клуба "Диво" решили изучить пароход, собрать новые данные и найти артефакты, которые пригодятся при съемках документального кино.

Судно принадлежало Валаамскому монастырь с 1931 по 1937 год, пароход затонул во время войны Финляндии и СССР.

Ранее сообщалось, что ищут водолазы на глубине Телецкого озера. Бездна Телецкого озера (Республика Алтай) хранит в себе множество тайн, время от времени которые пытаются разгадать дайверы. Для водолазов окутанный легендами водоем в горах "открыт" в любое время года.

На дне погребены лодки, катера, автомобили, снегоходы, авиасуда.

Трагедия произошла в феврале 2017 года. Вертолет Robinson 66 после вылета с кордона Кокши рухнул в озеро. На борту машины находились пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

Никого из них найти не удалось.

Поговаривают, что дайверы до сих пор ищут вертолет.