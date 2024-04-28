На доме по пр. Строителей, 4 завершили восстановительные работы.

Комитет ЖКХ Барнаула и подрядная организация ООО «СИБСТРОЙ» заключили муниципальный контракт, в рамках которого работы должны были быть выполнены до конца апреля.
Согласно контракту, были проведены работы по ремонту кирпичной кладки фасадов на уровне 4 этажа со стороны главного фасада, карнизов эркеров и каменной кладки простенков. Также были заменены поврежденные перемычки и железобетонные основания балконов.
В данный момент проводится приемка выполненных работ. Тротуар возле дома по адресу проспект Строителей, 4 снова доступен для пешеходов.
Подрядчик перенесет остановочный павильон «Аптека» на прежнее место в мае.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в аварийном доме на пр. Строителей ремонт балкона подходит к концу.
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