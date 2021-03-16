На «Эко-Ярмарке» прошли веселые масленичные гуляния

14 марта в Барнауле на территории комплекса «Эко-Ярмарка» (ул. Взлетная, 2к) широко отметили Масленицу. Весну встречали веселыми песнями и щедрыми подарками.

Проводы зимы прошли под традиционные народные песни, с хороводами, танцами и веселыми состязаниями. Гостей встречали вкусными и полезными угощениями.

Барнаульцы от мала до велика от души повеселились: поучаствовали в бою подушками на бревне, выяснили, кто сильней в соревнованиях с гирями, лазили на гладкий столб, покатались на лошадях, пони и в собачьих упряжках.

И куда на Масленицу без традиционной ярмарки ремесленных мастеров? На ней можно было выбрать любой подарок ручной работы себе и близким.

«Хедлайнером» праздника стал огромный воздушные шар над «Эко-Ярмаркой» — подняться на высоту и посмотреть на город с другой стороны смог любой желающий.

Веселые масленичные гуляния. Архив «Эко-Ярмарки»

Голодным не остался никто — для гостей Масленицы работали прилавки с ароматным шашлыком, вареной кукурузой и другими вкусностями.

Завершился праздник конкурсом чучел. Горожане выбрали самую красивую Масленицу, а ее мастер получил за нее 5 тыс. рублей.

Веселые масленичные гуляния. Архив «Эко-Ярмарки»

Проводили зиму сожжением чучела. А это значит, что весеннее тепло скоро придет и в наши края.