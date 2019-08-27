На Эко Ярмарке пройдет выставка-продажа цветов и продовольственная социальная ярмарка

Начинается осенний сезон социальных продовольственных ярмарок выходного дня.
К проведению ярмарки привлечены постоянные участники, в ассортименте: колбасные, кондитерские изделия, мясо, полуфабрикаты, рыба, сыры, фрукты, овощи, мед, сахар, мука, масло, крупы. Кроме того будет организована торговля шашлыком и пловом.
Вместе с тем, на площадке Эко Ярмарки пройдет выставка-продажа цветов, саженцев декоративных и плодово-ягодных культур!
А также пройдет конкурс на лучшую цветочную композицию, которую определят гости и жури выставки!
Подробная информация на сайте Эко Ярмарки www.eko-22.ru или по телефону +7 (3852) 55-67-55