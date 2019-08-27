На Эко Ярмарке пройдет выставка-продажа цветов и продовольственная социальная ярмарка

Приглашаем жителей Барнаула на социальную продовольственную ярмарку «Продукция Барнаула — горожанам» и выставку-продажу цветов при поддержке Администрации Индустриального района, которые пройдут на Эко Ярмарке 31 августа с 9.00 по адресу ул. Взлетная, 2К (территория открытой парковки).

Начинается осенний сезон социальных продовольственных ярмарок выходного дня.

К проведению ярмарки привлечены постоянные участники, в ассортименте: колбасные, кондитерские изделия, мясо, полуфабрикаты, рыба, сыры, фрукты, овощи, мед, сахар, мука, масло, крупы. Кроме того будет организована торговля шашлыком и пловом.

Цветы. Источник: ЭКО ЯРМАРКА Цветы. Источник: ЭКО ЯРМАРКА Цветы. Источник: ЭКО ЯРМАРКА Цветы. Источник: ЭКО ЯРМАРКА

Вместе с тем, на площадке Эко Ярмарки пройдет выставка-продажа цветов, саженцев декоративных и плодово-ягодных культур!

А также пройдет конкурс на лучшую цветочную композицию, которую определят гости и жури выставки!