На Эвересте хранятся микробы, которые начихали альпинисты

Выяснилось, что в его снегах сохраняются бактерии — стафилококка и стрептококка. Микроорганизмы занесли туда альпинисты, пишет «Фонтанка». Образцы взяты примерно в 170 метрах от базового лагеря, где обычно размещаются альпинисты перед восхождением.

Исследование опубликовано в журнале Arctic, Antarctic, and Alpine Research.

Между тем Джомолунгма «подросла» вопреки китайским замерам. Высочайший пик мира Эверест оказался выше, чем считали ученые, объявили в 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин и президент Непала Бидхья Деви Бхандари.

Высота Эвереста составляет 8848,86 метра. Погрешность измерений может составлять 2 сантиметра. В будущем эти данные могут быть пересмотрены, так как Эверест продолжает расти — примерно на 4 миллиметра в год.